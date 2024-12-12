Россиян предупредили об опасности любимого новогоднего салата

50 г любимого новогоднего салата — селедки под шубой — не навредят, но люди, как правило, ими не ограничиваются. При этом чрезмерное употребление данного блюда может серьезно навредить, в первую очередь, из-за большого количества майонеза. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила врач-диетолог Наталья Павлюк.

«У людей с панкреатитом может быть обострение заболевания. Некоторым людям при сердечно-сосудистых заболеваниях избыток жиров лучше не употреблять», — объяснила Павлюк.

Чтобы минимизировать негативное воздействие содержащихся в салате жиров на организм, специалист посоветовала готовить салат самостоятельно, чтобы быть уверенным в качестве и составе продуктов.

Диетолог, директор клиники доктора Ионовой Лидия Ионова советует заменять магазинный майонез на свежеприготовленный соус, а также следить за источниками жиров и их количеством в блюде, чтобы снижать его калорийность.

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