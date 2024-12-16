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Россиянам рассказали, как сделать диетический салат оливье

Врач Сережина посоветовала картофель в оливье заменить на авокадо

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Чтобы сделать салат оливье более здоровым, можно заменить содержащийся в его рецепте картофель на свежее авокадо, которое содержит полезные жиры. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Вместо колбасы специалист рекомендует использовать куриную грудку или индейку. Эти продукты, по ее словам, содержат меньше соли и жира.

Соленые огурцы можно заменить на свежие, а вместо майонеза использовать греческий йогурт, отметила врач.

«Но даже все эти меры не помогут, если употреблять салат в избыточном количестве — ограничьтесь стандартной порцией в 150–200 граммов и учитывайте наличие других блюд на новогоднем столе», — заключила Сережина.

Согласно расчетам РИА Новости по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), россияне смогут накрыть новогодний стол дешевле всего в Мордовии и Удмуртии, значительно больше на организацию застолья придется потратить жителям Чукотки.

Агентство уточняет, что «новогодняя корзина» включает в себя продукты для горячего блюда, овощной нарезки, закусок, а также для бутербродов с икрой и шпротами, салатов «Оливье» и «Селедка под шубой» на четверых.

Ранее врач объяснила, как пережить Новый год и не навредить желудку.

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