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Врач назвала самый опасный новогодний подарок для ребенка

Педиатр Татаркина: самый опасный подарок на Новый год — магнитный конструктор
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Один из самых опасных подарков на новый год ребенку — это магнитный конструктор. Об этом рассказала «Известиям» педиатр «СМ-Клиники» для детей Ольга Татаркина.

Она отметила, что элементы конструктора могут представлять серьезную угрозу, особенно если ребенок случайно их проглотит.

«Мощное магнитное притяжение может серьезно повредить внутренние органы, вплоть до разрыва тканей или образования отверстий в желудке или кишечнике», — отметила эксперт.

По мнению Татаркиной, такие конструкторы лучше не дарить детям, независимо от их возраста.

К числу опасных врач также отнесла летающих фей или вертолеты, пистолеты, стреляющие пульками, острые дротики или мечи.

До этого в сети магазинов «Лента» рассказали о повышенном спросе на мясо и горошек в канун новогодних праздников. В этот список также вошли: вареная колбаса, красная рыба и икра.

Ранее россиянам рассказали о подорожании туров в новогодние праздники.

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