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Врач дала советы, как минимизировать вред алкоголя на Новый год

Врач Сережина посоветовала воздержаться от алкогольных коктейлей на Новый год

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fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Количество вреда от алкогольных напитков зависит от того, что и сколько человек употребляет. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. По ее словам, важно внимательно следить за своим состоянием во время новогоднего застолья.

Она посоветовала отдавать предпочтение сухому вину или крепким напиткам, избегая при этом ликеров и коктейлей, поскольку помимо алкоголя они содержат сахар, а это двойной удар по организму.

Кроме того, специалист рекомендует не смешивать разные виды спиртного и пить только на сытый желудок.

«Особо внимательно нужно относиться к жирной, острой и соленой еде в сочетании с алкоголем. Салаты с майонезом, жареное мясо или сильно перченые и пряные блюда значительно усложняют работу пищеварения», — предупредила Сережина.

Она добавила, что во время застолья стоит чередовать напитки с водой, чтобы избежать обезвоживания, вызванного алкоголем.

Терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Ермакова до этого рассказала, какие продукты не стоит сочетать в блюдах на Новый год.

По ее словам, лучше не употреблять вместе сыр и мясо, потому что для их переваривания желудку требуется сок разной концентрации и кислотности. Помимо этого, она рекомендует отказаться от привычного сочетания огурцов и помидоров в салате.

Ранее россиянам объяснили, почему с возрастом алкоголь бьет по организму сильнее.

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