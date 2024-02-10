Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Треть россиян злятся на коммунальщиков за несвоевременную уборку снега

Больше половины россиян сталкиваются с последствиями снегопадов во дворах

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Большинство опрошенных россиян (60%) наблюдают негативные последствия сильных снегопадов во дворах своих домов каждый год. Это показало исследование компании Level Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Основной проблемой зимних снегопадов россияне называют несвоевременную уборку снега во дворах (40%), а также большое количество ДТП и пробок на дорогах (20%). Среди других негативных последствий зимней стихии россияне назвали травмоопасные сосульки на крышах (15%), затруднительные поиски и раскопки машины из-под снега (15%), холод в квартире (6%). Лишь 4% опрошенных считают, что в их дворах затяжные снегопады не вызывают никаких проблем.

Россияне также не слишком терпеливы в вопросах наведения порядка во дворах. Так, каждый второй считает, что последствия снегопада коммунальщики должны устранять уже в течение нескольких часов. Только каждый шестой россиянин заявил, что вовсе не обращает внимание на снег, даже если его очень много (17%). Лишь 5% опрошенных с пониманием относятся к сложностям борьбы со снежной стихией и согласны ждать устранения последствий снегопадов столько, сколько нужно.

Интересно, что каждый третий россиянин (30% опрошенных) испытывает сочувствие к коммунальщикам, вынужденным разгребать снежные завалы. Чуть меньше россиян признались, что регулярно злятся на коммунальщиков за несвоевременную уборку снега (в 28% случаев).

Однако большинство опрошенных не готовы самостоятельно расчищать собственный двор от снега: категорически против высказались 35%. В то же время, каждый третий россиянин все же готов проявить инициативу и расчищать свой двор от снега, даже если будет делать это в одиночку, а 20% опрошенных готовы делать это только вместе с соседями. Примечательно, что лопатой для уборки снега регулярно пользуются только 15% опрошенных, а большинство (35%) признались, что она вовсе не нужна.

Ранее сугробы в Москве достигли рекордных показателей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами