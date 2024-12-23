Стало известно о состоянии спасенных на Камчатке членов экипажа и пассажира Ан-2

Состояние двух членов экипажа и пассажира самолета Ан-2, который потерпел крушение на Камчатке, оценили как удовлетворительное. Об этом сообщил РЕН ТВ заведующий хирургическим отделением Мильковской районной больницы.

Он добавил, что выжившие проходят лечение в хирургическом отделении.

Пропавший в Камчатском крае самолет Ан-2 нашли 22 декабря в районе горы Тундровая спустя три дня после того, как борт пропал с радаров. Воздушное судно осуществляло коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора. На его борту находились три человека — два члена экипажа и один пассажир.

По предварительным данным, перед исчезновением на Ан-2 сработал аварийный датчик. В тот момент самолет находился на высоте 700 метров. МЧС по Камчатскому краю сообщило, что обнаруженный самолет Ан-2 совершил аварийную посадку. По информации чрезвычайного ведомства, судно нашли с воздуха с помощью региональной поисково-спасательной базы.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с инцидентом с Ан-2 в Камчатском крае.