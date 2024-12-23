Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о состоянии спасенных на Камчатке членов экипажа и пассажира Ан-2

РЕН ТВ: состояние выживших при крушении Ан-2 на Камчатке удовлетворительное
close
Росавиация

Состояние двух членов экипажа и пассажира самолета Ан-2, который потерпел крушение на Камчатке, оценили как удовлетворительное. Об этом сообщил РЕН ТВ заведующий хирургическим отделением Мильковской районной больницы.

Он добавил, что выжившие проходят лечение в хирургическом отделении.

Пропавший в Камчатском крае самолет Ан-2 нашли 22 декабря в районе горы Тундровая спустя три дня после того, как борт пропал с радаров. Воздушное судно осуществляло коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора. На его борту находились три человека — два члена экипажа и один пассажир.

По предварительным данным, перед исчезновением на Ан-2 сработал аварийный датчик. В тот момент самолет находился на высоте 700 метров. МЧС по Камчатскому краю сообщило, что обнаруженный самолет Ан-2 совершил аварийную посадку. По информации чрезвычайного ведомства, судно нашли с воздуха с помощью региональной поисково-спасательной базы.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с инцидентом с Ан-2 в Камчатском крае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами