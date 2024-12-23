Москвичей предупредили о гололедице 23 декабря

Гидрометцентр: гололедица и до +1℃ тепла ожидается в Москве 23 декабря

Гололедица, небольшие осадки, облачность и температура до +1℃ ожидается в Москве 23 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается от -1 до +1℃. В ночь на 24 декабря температура может опуститься до -2℃. Ожидается юго-восточный ветер, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье 23 декабря температура воздуха будет колебаться в пределах от -3 до +2℃. В ночь на 24 декабря столбики термометров опустятся до отметки -3℃.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в новогоднюю ночь в Москве ожидаются небольшие морозы.

Также Позднякова сообщила, что в Москве до конца декабря не ожидается устойчивая погода, в этом месяце из-за различных циклонов в столице происходит резкая смена процессов. Эксперт отметила, что небольшой период холодов в городе произойдет на фоне того, что Москва попадает между циклонами.

Ранее Вильфанд назвал «не сахарной» погоду во время крушения танкеров в Керченском проливе.