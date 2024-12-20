Москвичам рассказали о погоде на Новый год

В новогоднюю ночь в Москве ожидаются небольшие морозы. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Ночь на 1 января будет по-настоящему зимней, -5…-10°C. Но и эта волна холода окажется короткой, на один-два дня. И уже в первые дни 2025 года ее сдует теплым ветром. В любом случае, со снегом мы Новый год точно встретим. Сугробы не растают. И сильной стужи не будет, только приятный морозец», — рассказала синоптик.

По ее словам, в воскресенье, 22 декабря, в столице после оттепели ожидается небольшое снижение температуры до -4…-6°C ночью и -1…-3°C — днем. В начале следующей недели вновь наступит потепление, следом за которым — «вклинится» холодный воздух, заключила Позднякова.

На сайте Гидрометцентра России до этого сообщили, что в пятницу, 20 декабря, в Москве ожидаются облачная погода, осадки преимущественно в виде дождя и гололедица. Днем в столице будет от +1 до +3°C, в ночь на субботу изменения в температурном фоне не прогнозируются. Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба, добавили синоптики.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе зафиксировали редкое атмосферное явление.