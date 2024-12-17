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Москвичам рассказали о погоде в декабре

Синоптик Позднякова: устойчивой погоды не будет в Москве до конца декабря

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Москве до конца декабря не ожидается устойчивая погода, в этом месяце из-за различных циклонов в столице происходит резкая смена процессов. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, небольшой период холодов в городе произойдет на фоне того, что Москва попадает между циклонами.

«В тыл одному из них войдет арктический воздух, поэтому на короткое время у нас ударят морозы, а потом температура вновь будет превышать климатическую норму», — уточнила Позднякова.

Синоптик добавила, что такая ситуация соответствует месячному прогнозу, потому что в декабре ожидалась теплая погода.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что на неделе с 16 декабря в Москве ожидаются сильные снегопады, метели, снежные заносы, ледяные дожди, морозы до -20°C и оттепель до +5°C. В среду температура воздуха опустится до -5…-7°C, снегопады и сильный ветер порывами до 17 метров в секунду будут сохраняться. Ночь на четверг, 19 декабря, станет самой морозной с начала зимы.

Ранее сообщалось, что Москву и Подмосковье окутают аномальные морозы.

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