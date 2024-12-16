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Вильфанд назвал «не сахарной» погоду во время крушения танкеров в Керченском проливе

Вильфанд: погода при крушении танкеров в Керченском проливе была не сахарная

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Екатерина Кейзо/РИА «Новости»

Погода во время крушения двух нефтяных танкеров в Керченском проливе была «не сахарная». Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погода была не сахарная, это точно. Там и ветер, и волнения сильные были, но это все будет исследоваться», — сказал синоптик, подчеркнув, что такая погода в течение двух суток сохранится на западе и востоке Азовского моря.

Сильный ветер также приведет к волнению и в Таганрогском заливе, отметил Вильфанд.

По его словам, естественный сток рек, которые стекают к Азовскому морю, включая Дон, будет «запираться» за счет того, что ветер в другую сторону гонит волну из моря, поэтому будет происходить повышение уровня рек.

16 декабря суда «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе.

Сначала первый танкер сел на мель, затем второй оказался в бедственном положении. Разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона. СК возбудил уголовные дела по факту происшествия из-за нарушения правил эксплуатации судов.

Ранее эколог раскрыл главную причину крушения танкеров в Керченском проливе.

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