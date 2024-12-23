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Диетолог раскрыла, кому нельзя есть мандарины

Врач Стародубова: не стоит употреблять более 200-250 грамм мандаринов в день
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Не рекомендуется потреблять более 200-250 грамм мандаринов в день. Об этом сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

«Для того чтобы получать максимальную пользу <…>, не стоит потреблять более 200-250 грамм мандаринов в день», — рассказала специалист.

Врач напомнила, что в 100 граммах мандаринов содержится всего около 38 килокалорий.

По словам Стародубовой, состав питательных веществ представлен в основном углеводами до 8 грамм на 100 грамм фруктовой мякоти. Но чрезмерное потребление мандаринов, может вызвать псевдоаллергическую реакцию. Поэтому восприимчивым людям надо быть осторожными с употреблением этих цитрусовых. Они могут вызвать реакцию в виде крапивницы, конъюнктивита, ринита, вплоть до отека Квинке.

До этого россиянам подробно рассказали о секретах выбора и правильного хранения мандаринов.

Ранее врач дала советы, как сделать новогодние салаты полезными.

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