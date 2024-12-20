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Россиянам рассказали о секретах выбора и правильного хранения мандаринов

Врач Кашух: мандарины для хорошего хранения следует смазать растительным маслом
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Depositphotos

Мандарины важно правильно хранить, так как в противном случае они достаточно быстро портятся. Чтобы они пролежали подольше, нужно смазать каждый плод тонким слоем растительного масла, а после — убрать в овощной отсек холодильника без всяких полиэтиленовых пакетов, рассказала RT врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Перед употреблением мандарины нужно промыть проточной водой, так как их перед транспортировкой обрабатывают антисептиками, чтобы уберечь от гнили и плесени, объяснила специалист. Она также напомнила, что это один из самых полезных фруктов, но только при условии умеренного потребления. Так как в мандаринах много глюкозы и фруктозы, ими не стоит злоупотреблять при ожирении, отметила врач.

«Фруктовые кислоты раздражающе воздействуют на слизистую оболочку желудка, поэтому от употребления мандаринов лучше воздержаться при воспалении в желудке и кишечнике, при изжоге», — пояснила она.

В Роскачестве посоветовали тщательно выбирать фрукты перед покупкой. Так, по словам экспертов, нужно отказаться от плодов с зеленью на кожуре – они неспелые. Шкурка должна быть чистой, не иметь пятен и повреждений. Если мандарины слегка блестят, значит их обработали воском – в этом случае мыть плоды рекомендуется еще тщательнее, чем обычно.

Напомним, эксперты подсчитали, что россияне в среднем едят по 6 кг мандаринов в год, из которых 1 кг съедается в январе. В страну импортируется около 850 тысяч тонн мандаринов ежегодно, при этом внутри РФ эти фрукты почти не выращиваются.

Ранее россиянам рассказали, какие мандарины нельзя покупать.

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