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Россиянам напомнили, сколько можно съедать мандаринов в день

Врач Березников: взрослому можно съедать не более 4-5 мандаринов в день
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Артур Лебедев/РИА Новости

Мандарины – это не просто вкусные зимние фрукты, но и источник множества полезных веществ. Они богаты витамином C, который укрепляет иммунную систему, а также витаминами A, B6 и E, важными для здоровья глаз, нервной системы и кожи, рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ, доктор медицинских наук Алексей Березников.

«Антиоксиданты, содержащиеся в мандаринах, помогают защитить клетки от повреждений и замедляют старение. Кроме того, мандарины содержат клетчатку, калий и магний, что делает их полезными для пищеварения и сердца. Их низкая калорийность позволяет включить мандарины в диету для похудения. В составе мандаринов есть фитонутриенты лимонен и гесперидин, которые способствуют снижению воспаления и улучшению кровообращения», — объяснил он.

Что касается кожуры фруктов, она также обладает рядом полезных свойств. В ней содержатся эфирные масла, которые оказывают успокаивающее действие на нервную систему и улучшают настроение. Кожуру мандаринов можно добавлять в чай или использовать для приготовления домашних косметических средств, например, скрабов для лица и тела.

«Максимально допустимое количество мандаринов в день составляет 4-5 штук для взрослого человека, хотя эта цифра может варьироваться в зависимости от индивидуальной переносимости. Переедание фруктов может привести к неприятным последствиям, таким как раздражение слизистой оболочки желудка, вздутие живота, диарея и даже аллергические реакции», — подчеркнул врач.

Людям с аллергией на цитрусы, проблемами с желудком, тем, кто имеет такие заболевания, как язва, гастрит или панкреатит — следует быть особенно осторожными, поскольку мандарины могут ухудшить состояние здоровья, резюмировал эксперт.

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