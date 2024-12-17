Россиянам объяснили, как выбрать полезную для здоровья икру

Желающим купить хорошую, полезную икру лучше выбирать ее в свежем виде. Потом продукт можно будет заморозить самостоятельно. Консервы — это самый неполезный вид икры, рассказала НСН нутрициолог, кандидат биологических наук Елена Лепехина.

Икра в целом достаточно хороший продукт, который насыщен полезными жирами и витаминами, необходимыми человеку. Если покупатель все-таки делает выбор в пользу консервов, то он должен тщательно проверить, где ее производят, какие консерванты применяют, отметила врач.

«Свежая икра — это самое лучшее, съесть такой продукт нужно за два-три дня, — добавила нутрициолог. — Этот вариант будет максимально полезным. Это лучший вариант, чем покупать неполезные консервы».

Напомним, сообщалось, что спрос среди россиян на искусственную икру за год увеличился на 19%. По мнению специалистов, на это повлияло в первую очередь значительное повышение цен на натуральный продукт. Так, по сравнению с прошлым годом цена за 1 кг имитированной икры выросла на 4%, до 1 тыс. рублей, тогда как стоимость натуральной икры может достигать 9-12 тыс. рублей.

Ранее в России назвали регионы с самой дорогой красной икрой.