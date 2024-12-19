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Таиланд готов увеличить число прямых рейсов из России

«Известия»: Таиланд готов увеличить число прямых рейсов при инициативе России

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Md Rafayat Haque Khan/Global Look Press

Таиланд готов увеличить число прямых рейсов из России. Стороны регулярно обсуждают частоту полетов с учетом спроса на авиаперевозки, сообщила газета «Известия» со ссылкой на таиландского посла в Москве Сасивата Вонгсинсавата.

По итогам этого года, поток туристов из России достигнет 1,8 млн человек, в 2023 году он составлял 1,48 млн человек, говорится в материале.

Как рассказал газете глава диппредставительства, Таиланд готов увеличить количество прямых рейсов из РФ, если будет инициатива с российской стороны.

Он отметил, что в данный момент уже много прямых рейсов между странами.

«Решать компании (российскому авиаперевозчику. — «Газета.Ru»): если она захочет увеличить частоту рейсов, мы это только приветствуем», — сказал Вонгсинсавата.

Прямые рейсы между странами осуществляются в основном из Москвы в Бангкок и на Пхукет. В данный момент билет можно приобрести примерно за 50 тыс. рублей, но к Новому году цена возрастает до 100 тыс. Сэкономить можно, выбрав маршрут с пересадкой, например, через Нью-Дели или Пекин.

Среди самых востребованных направлений у российских граждан — Бангкок, Пхукет, Паттайя, острова Самуи и Пхи-Пхи, отмечает газета.

До этого вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщал, что около 30 млн россиян посетят зарубежные страны по итогам 2024 года.

Ранее сообщалось, что Россия и Пакистан могут заключить новое соглашение о смягчении визового режима.

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