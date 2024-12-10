Девятилетнему мальчику оторвало палец взрывом петарды, найденной на улице в Ленобласти

В Ленобласти в руке девятилетнего мальчика взорвалась петарда, которую он нашел на улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на берегу реки Свирь в городе Никольском. Ребенок во время прогулки с друзьями нашел на берегу петарду и решил ее поджечь. В результате пиротехника взорвалась у него в руке, оторвав малолетнему палец.

Мальчика экстренно доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, обширную рваную рану левой кисти и травматическую ампутацию фаланги среднего пальца. Состояние ребенка оценили как средне тяжелое.

После произошедшего родители осмотрели место происшествия и обнаружили там еще разбросанные петарды. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

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