Петарда взорвалась в руках у 11-летнего мальчика в Челябинске

В Ленинском районе Челябинска 11-летний школьник пострадал, играя с пиротехникой, петарда взорвалась прямо в руке у мальчика. Об этом сообщает областное управление Росгвардии.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Туруханской. Сотрудник Росгвардии ждал, когда его сын выйдет из дома, услышал громкий хлопок и увидел, как вдоль подъездов бежит плачущий мальчик. По словам 11-летнего школьника, он поджег петарду, которая взорвалась у него в руках, ребенок получил травмы.

Росгвардеец вызвал экстренные службы и до приезда медиков оказывал пострадавшему первую помощь. Школьника госпитализировали, подробности о характере его травм неизвестны, жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что россиянин ранил из ружья подростка, кидавшего петарды под колеса машин. Двое подростков 15 и 16 лет вместе с 22-летним другом бросали под колеса припаркованных автомобилей петарды. Один из автолюбителей сделал им замечание, юноши начали бросать петарды под ноги мужчине. Свидетелем произошедшего увидел 62-летний сосед автомобилиста, вернувшийся с охоты. Пенсионер достал из машины охотничье ружье, заряженное дробью, и выстрелил в сторону подростков. Дробь отрикошетила от асфальта и попала 16-летнему юноше в ногу, он госпитализирован в детскую клиническую больницу.

Ранее в Саранске ребенку едва не оторвало пальцы взрывом петарды.