Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Саранске ребенку едва не оторвало пальцы взрывом петарды

В Мордовии ребенок получил травмы, зажав в руке петарду

close
Depositphotos

В Саранске 10-летний мальчик едва не лишился трех пальцев на руке из-за взрыва петарды, ребенок госпитализирован. Об этом сообщает УМВД по Республике Мордовия.

Инцидент произошел вечером 20 ноября, 10-летний мальчик нашел на улице петарду. Школьник принес ее домой, дождался, когда родители уедут в магазин, и поджег. Подросток побоялся бросить петарду на пол и зажал ее в руке, взрывом ему повредило три пальца.

Пострадавший госпитализирован. Известно, что семья мальчика на профилактических учетах не состоит и является благополучной. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что россиянин ранил из ружья подростка, кидавшего петарды под колеса машин. Двое подростков 15 и 16 лет вместе с 22-летним другом бросали под колеса припаркованных автомобилей петарды. Один из автолюбителей сделал им замечание, юноши начали бросать петарды под ноги мужчине. Свидетелем произошедшего увидел 62-летний сосед автомобилиста, вернувшийся с охоты. Пенсионер достал из машины охотничье ружье, заряженное дробью, и выстрелил в сторону подростков. Дробь отрикошетила от асфальта и попала 16-летнему юноше в ногу, он госпитализирован в детскую клиническую больницу.

Ранее москвич остался без указательного пальца во время вечеринки в баре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами