В Саранске ребенку едва не оторвало пальцы взрывом петарды

В Саранске 10-летний мальчик едва не лишился трех пальцев на руке из-за взрыва петарды, ребенок госпитализирован. Об этом сообщает УМВД по Республике Мордовия.

Инцидент произошел вечером 20 ноября, 10-летний мальчик нашел на улице петарду. Школьник принес ее домой, дождался, когда родители уедут в магазин, и поджег. Подросток побоялся бросить петарду на пол и зажал ее в руке, взрывом ему повредило три пальца.

Пострадавший госпитализирован. Известно, что семья мальчика на профилактических учетах не состоит и является благополучной. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что россиянин ранил из ружья подростка, кидавшего петарды под колеса машин. Двое подростков 15 и 16 лет вместе с 22-летним другом бросали под колеса припаркованных автомобилей петарды. Один из автолюбителей сделал им замечание, юноши начали бросать петарды под ноги мужчине. Свидетелем произошедшего увидел 62-летний сосед автомобилиста, вернувшийся с охоты. Пенсионер достал из машины охотничье ружье, заряженное дробью, и выстрелил в сторону подростков. Дробь отрикошетила от асфальта и попала 16-летнему юноше в ногу, он госпитализирован в детскую клиническую больницу.

Ранее москвич остался без указательного пальца во время вечеринки в баре.