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Командующий дальней авиацией РФ рассказал о «воздушных хулиганах»

Кувалдин: западные летчики делают селфи на фоне российских ракетоносцев
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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Западные летчики во время полетов над нейтральными водами делают селфи на фоне стратегических ракетоносцев РФ. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил командующий дальней авиацией России генерал-майор Сергей Кувалдин.

«Визуальный контакт происходит постоянно. Это нормальная общемировая практика — сопровождать самолеты иностранных государств на определенном участке маршрута. Летчики подходят к нашим самолетам, опознают их государственную принадлежность, тип, сопровождают на безопасном расстоянии и потом отходят, убедившись, что мы выполняем полет строго в соответствии с международными правилами над нейтральными водами», — сказал генерал-майор.

По его словам, есть «воздушные хулиганы» или просто любопытные летчики, которые подлетают слишком близко и делают селфи на фоне стратегических ракетоносцев РФ.

«К таким относимся очень внимательно и предельно осторожно», — отметил Кувалдин.

Он добавил, что летчики дальней авиации имеют очень крепкие нервы и большой опыт общения с подобными «гостями» по всему миру.

18 декабря в Минобороны РФ сообщили, что два российских ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет вблизи побережья Аляски над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей.

Ранее российский истребитель Су-35 «подрезал» американский F-16.

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