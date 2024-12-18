Два ракетоносца ВС РФ совершили полет вблизи побережья Аляски

Два российских ракетоносца ТУ-95МС совершили плановый полет вблизи побережья Аляски над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей, вблизи западного побережья Аляски», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, продолжительность полета составила свыше 15 часов. В Минобороны отметили, что полет производился с учетом всех международных правил использования воздушного пространства.

17 декабря стало известно, что два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтики. В министерстве добавили, что на отдельных этапах для сопровождения поднимали иностранные истребители.

До этого сообщалось, что два стратегических ракетоносца Ту-95мс Воздушно-космических войск (ВКС) России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.

Ранее польские F-16 вылетали для перехвата российского Ил-20 над Балтикой.