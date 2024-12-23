Минтранс Камчатки проверит все обстоятельства инцидента с самолетом Ан-2

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил региональному Минтрансу проверить все обстоятельства случившегося с самолетом Ан-2. Об этом глава региона заявил на оперативном совещании, передает ТАСС.

«Главное — что выжили люди в течение трех суток после падения самолета.

Губернатор назвал это неординарным и очень позитивным исходом, отметив профессионализм сотрудников МЧС и самих летчиков. Он попросил Минтранс Камчатского края в контакте с авиационными властями после выяснения всех обстоятельств провести работу по обеспечению безопасности полетов и проверить транспортную компанию. Глава региона потребовал сделать выводы относительно повышения безопасности полетов.

Солодов предложил наградить спасателей.

Легкомоторный самолет Ан-2 пропал с радаров на Камчатке утром в четверг, 19 декабря, после чего началась спасательная операция. Воздушное судно авиакомпании «Фаир Авиа» осуществляло коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора. По предварительным данным, сработал аварийный датчик на высоте 700 метров.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с инцидентом с Ан-2 в Камчатском крае.