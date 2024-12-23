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В Госдуме выдвинули предложение по лифтовым шахтам

Депутат Госдумы Колунов предложил унифицировать лифтовые шахты в новых домах
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил унифицировать лифтовые шахты при проектировании новых многоквартирных домов (МКД). Об этом сообщает РИА Новости.

«В масштабах всей страны необходима унификация лифтовых шахт при проектировании новых МКД. На данный момент лифтовые шахты характеризуются отсутствием стандартов, что приводит к ряду серьезных проблем и дополнительных расходов», — сказал парламентарий в беседе с агентством.

Он отметил, что из-за отсутствия такой унификации возникает сложность замены лифтового оборудования. По словам Колунова, при истечении срока службы лифта, примерно через 25 лет, замена оборудования часто требует значительных доработок строительной части шахты, следствием чего является удорожание работ и увеличение сроков выполнения замены.

В ноябре Минстрой России предложил продлить срок эксплуатации старых лифтов в домах, которые уже включены в программу капитального ремонта, до февраля 2030 года.

Ранее глава компании «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что в России продлят на пять лет срок службы устаревших лифтов.

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