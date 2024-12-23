В Подмосковье зафиксировали массовые отравления наркотиками

Массовые отравления опиоидным наркотиком метадоном зафиксировали в городе Серпухове Московской области в 2024 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Достоверно установлено, что в 11 случаях отравившиеся этим наркотиком не выжили, отметил собеседник издания. Большинство из них были наркоманами со стажем и привлекались к уголовной ответственности, уточнил он.

Врач-нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров объяснил, что передозировка метадоном — очень частое явление. Он призвал немедленно вызывать скорую медицинскую помощь наркозависимому в случае очевидной передозировки.

В ближайшем будущем на черный рынок могут вернуться в большом количестве опиоиды и их аналоги, предупредил эксперт по международному наркотрафику полковник юстиции в отставке Сергей Пелих. Возвращение опиоидов продиктовано в том числе и геополитической ситуацией, добавил он.

В сентябре политолог, член экспертного клуба «Дигория» Кирилл Котов отметил, что наркотики представляют собой одну из самых серьезных угроз для общества, поскольку разрушают как физическое, так и психическое здоровье человека. Он напомнил, что в России действуют программы по профилактике и искоренению деструктивного влияния наркотиков на граждан.

Ранее в МВД назвали самые распространенные в России наркотики.