В МВД назвали самые распространенные в России наркотики

В 2024 году сотрудники правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота 33,6 тонны наркотических средств. Больше половины из них — «синтетика». Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал первый заместитель начальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Кирилл Смуров.

«В текущем году из незаконного оборота правоохранительными органами изъято более 38 тонн подконтрольных веществ, что на 25% больше, чем в прошлом году. Из них 33 580 кг — различного рода наркотические средства, 389 кг — психотропные и 4 532 кг — сильнодействующие вещества», — рассказал генерал МВД.

«Синтетика» в 2024 году составила 53,3% всех изъятых наркотиков — 17 913 кг. Второе место заняли наркотики каннабисной группы — 22,6%, или 7 589 кг. Из них 5 548 кг — это марихуана и 1 927 кг — гашиш.

На третьем месте — наркотики опийной группы, они составляют 12,2% от общего объема (4 107 кг). Меньше всего в России распространены кокаин и его производные — 11,8% (3 977 кг).

Кроме того, изъято более 40 тонн веществ, из которых изготавливаются наркотики, — прекурсоров.

О том, как изменился наркобизнес в России и кто такой типичный наркоторговец — читайте в полном интервью.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ совместно с таможней задержали партию из 570 кг кокаина, который контрабандно перевозили из Перу через Россию в страны Европейского союза. Стоимость изъятого груза на черном рынке превышает 1,5 млрд руб.