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Российский депутат раскритиковал мошенников, которые заставляют россиян устраивать поджоги

Депутат Чепа назвал принуждающих устраивать поджоги в России шельмовщиками
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» назвал шельмовщиками мошенников, которые заставляли россиян устраивать массовые поджоги и взрывы.

Он отметил, что вводящие в заблуждения пенсионеров аферисты хотели нанести вред стране и ее гражданам. Депутат считает, что это целенаправленная и серьезная работа против россиян.

«Интернет здесь задействован по полной программе, большая часть всех этих мошенничеств идет с Украины. Это серьезная работа, это надо понимать и с этим надо бороться», — заключил парламентарий.

Накануне в Москве и области случилось более десяти взрывов и поджогов по заданию мошенников. По данным ТАСС, среди задержанных много пожилых людей. Все нарушители задержаны, во всех случаях они действовали по поручению злоумышленников. Собеседник агентства добавил, что в числе задержанных много граждан пожилого возраста.

Ранее россиян предупредили об активизации телефонных мошенников перед Новым годом.

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