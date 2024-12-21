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Несколько полицейских машин подожгли в Москве, Санкт-Петербурге и Твери

Baza: в российских городах подожгли несколько машин полиции
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Телеграм-канал «Baza»

В России 20 декабря подожгли сразу несколько полицейских автомобилей: в Москве, Санкт-Петербурге и Твери. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Москве патрульный автомобиль подожгли в районе Бутово. Инцидент очевидцы сняли на видео. На кадрах видно, как полицейский задерживает нарушителя, а два человека тушат огонь снегом, по словам автора видео, это были курсанты.

В Твери подожгли полицейскую «Газель», которая была припаркована у Заволжского районного отдела внутренних дел на бульваре Шмидта. Момент поджога запечатлела уличная камера. На кадрах видно, как мужчина подходит к заснеженной машине, обливает ее горючим веществом и поджигает. При этом ворота не были не закрыты. После того, как автомобиль загорается, нарушитель снимает происходящее на телефон и убегает.

Сообщается, что у автомобиля в Санкт-Петербурге выгорело все под капотом. По подозрению в поджоге задержана несовершеннолетняя девушка.

Ранее автомобиль дважды переехал чебоксарца, и он выжил.

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