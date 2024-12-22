В ДНР иностранные журналисты посетили отряд, состоящий из бывших солдат ВСУ

В ДРР делегация иностранных журналистов посетила добровольческий отряд имени Максима Кривоноса, состоящий из ранее служивших в рядах украинской армии и попавших в плен. Об этом сообщает РИА Новости.

В состав делегации вошли представители Индии, Сербии, США, Франции, Камеруна, Словении и Ливана. Организатором пресс-тура выступило издание «Ваши Новости».

«У нас в гостях прибыла делегация иностранных журналистов, они смотрели за процессом боевой подготовки наших ребят», — рассказал замполит отряда имени Максима Кривоноса с позывным «Жак».

Он уточнил, что представители СМИ и блогеры смогли убедиться в эффективности и качестве российского стрелкового оружия.

Гостям продемонстрировали имитацию боя в условиях лесистой местности, максимально приближенной к боевым действиям, с одновременной эвакуацией раненного. Желающие постреляли из снайперской винтовки и попробовали блюда солдатской кухни.

12 декабря вместо того чтобы контратаковать, группа украинских солдат сдалась в плен под Великой Новоселкой в ДНР.

Ранее пленный сообщил о резком сокращении населения Харькова.