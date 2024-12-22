Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер советский диссидент, пытавшийся угнать самолет и улететь из СССР в Израиль

В Израиле умер советский диссидент и фигурант «самолетного дела» Кузнецов
close
Eduard Arzunyan/Wikipedia

В Израиле на 85-м году жизни умер бывший советский политзаключенный и диссидент Эдуард Кузнецов. Об этом сообщает основанное им издание MIGnews.

Кузнецов родился в Москве в 1939 году. Он окончил философский факультет МГУ. В 1961 году был арестован за распространение самиздатовской литературы и провел несколько лет в тюрьме за антисоветскую агитацию. Кузнецов известен как участник и один из организаторов так называемого «самолетного дела».

В 1970 году Кузнецов вместе с единомышленниками, мечтавшими покинуть СССР и эмигрировать на Запад, попытался угнать самолет, Ан-2 в аэропорту Приозерск в Ленинградской области. Попытка провалилась, участники операции были арестованы. Кузнецова приговорили к смертной казни, но позднее приговор был заменен на длительный тюремный срок — 15 лет лишения свободы. В 1979 году в рамках обмена политзаключенными с США он был освобожден и вместе с семьей эмигрировал в Израиль.

22 декабря сообщалось, что ушел из жизни отставной подполковник КГБ СССР Павел Климов, который стал одним из героев штурма резиденции афганского диктатора Хафизуллы Амина в 1979 году. Тогда Климов — боец первого состава группы «Альфа» — получил тяжелое осколочное ранение. Он чудом выжил и продолжил службу, участвуя в многочисленных операциях по освобождению заложников и ликвидации террористических угроз. За свои заслуги был удостоен ордена Красного Знамени и ряда других наград.

Ранее скончался 100-летний екатеринбуржец, охранявший Сталина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами