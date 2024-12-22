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На Запорожской АЭС восстановили работу высоковольтной линии

На Запорожской АЭС введена в работу отключенная ранее линия «Ферросплавная-1»
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Евгений Биятов/РИА Новости

На Запорожской АЭС восстановлено электроснабжение по высоковольтной линии «Ферросплавная-1» классом напряжения 330 киловольт, которая ранее была отключена действием защиты. Об этом РИА Новости сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Высоковольтная линия «Ферросплавеая-1» 330 киловольт введена в работу», – сказала Яшина.

После восстановления этой линии энергоснабжение ЗАЭС обеспечивается за счет двух источников: линии 750 киловольт «Днепровская» и линии 330 киловольт «Ферросплавная-1».

Отключение линии «Ферросплавная-1» произошло в пятницу, 20 декабря, из-за нарушения условий безопасности.

10 декабря генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что автомобиль экспертов агентства подвергся атаке беспилотника по дороге к Запорожской АЭС. По его словам, в тот момент транспортное средство находилось на подконтрольной украинским властям территории. В заявлении уточнялось, что никто из специалистов не пострадал.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что ситуация вокруг ЗАЭС остается напряженной.

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