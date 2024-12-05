Глава МАГАТЭ заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС остается напряженной

Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается напряженной и нестабильной, пока боевые действия проходят рядом со станцией. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

«Ситуация по-прежнему напряженная, поскольку конфликт продолжается и боевые действия всё еще идут в регионе», — заявил он.

По словам Гросси, спецоперация идет рядом с атомной электростанцией, поэтому нельзя утверждать, что ситуация стабилизировалась или стала лучше, чем несколько месяцев назад. Он добавил, что обеспокоен ситуацией с энергоснабжением ЗАЭС и планирует обсудить это с представителями России и Украины.

До этого стало известно, что автоматика Запорожской АЭС отключила высоковольтную линию энергоснабжения. По данным пресс-службы станции, собственные нужды АЭС покрываются от линии 750 кВ «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасности не было зафиксировано.

27 ноября город-спутник ЗАЭС Энергодар остался без электроснабжения из-за аварийного отключения высоковольтной линии. Без электричества также остались населенные пункты Каменки-Днепровская и Водяное.

Ранее на ЗАЭС заявили, что ситуация с обстрелами на территории станции ухудшилась.