Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МАГАТЭ заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС остается напряженной

Глава МАГАТЭ Гросси: ситуация на ЗАЭС остается напряженной из-за боевых действий

close
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается напряженной и нестабильной, пока боевые действия проходят рядом со станцией. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

«Ситуация по-прежнему напряженная, поскольку конфликт продолжается и боевые действия всё еще идут в регионе», — заявил он.

По словам Гросси, спецоперация идет рядом с атомной электростанцией, поэтому нельзя утверждать, что ситуация стабилизировалась или стала лучше, чем несколько месяцев назад. Он добавил, что обеспокоен ситуацией с энергоснабжением ЗАЭС и планирует обсудить это с представителями России и Украины.

До этого стало известно, что автоматика Запорожской АЭС отключила высоковольтную линию энергоснабжения. По данным пресс-службы станции, собственные нужды АЭС покрываются от линии 750 кВ «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасности не было зафиксировано.

27 ноября город-спутник ЗАЭС Энергодар остался без электроснабжения из-за аварийного отключения высоковольтной линии. Без электричества также остались населенные пункты Каменки-Днепровская и Водяное.

Ранее на ЗАЭС заявили, что ситуация с обстрелами на территории станции ухудшилась.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами