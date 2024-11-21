Экс-глава минстроя Сербии задержан из-за трагедии в Нови-Саде

Подавший ранее в отставку министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич задержан с еще 10 лицами в связи с обрушением бетонного козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад. Об этом сообщает сербское издание Новости.rs со ссылкой на прокуратуру.

«Министр строительства Горан Весич задержан», — говорится в сообщении.

По данным издания, ранее были задержаны исполняющая обязанности помощника министра по железнодорожному транспорту Анита Димовски и исполняющая обязанности гендиректора акционерного общества «Инфраструктура железных дорог Сербии» Елена Танаскович.

Днем 1 ноября козырек из стекла, металла и бетона над входной дверью в здание железнодорожного вокзала в Нови-Саде обвалился. Пострадали несколько десятков человек. Козырек должны были реконструировать, однако работы так и не прошли.

После инцидента в городе начались массовые протесты.

Ранее стало известно, что протестующие в Сербии заблокировали дорогу в Нови-Саде.