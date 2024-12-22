Проект Rail Baltica, изначально задуманный как символ проевропейской ориентации Эстонии, может быть использован НАТО в случае военного конфликта с Россией. Об этом сообщает издание Telegraph.

Проект Rail Baltica строится на основе железнодорожных путей, проложенных еще во времена Российской империи. Эти пути, по мнению журналистов издания, стали своего рода «подарком» для НАТО. Дело в том, что данная железная дорога приобрела новое значение в современных реалиях: в случае эскалации между Москвой и НАТО ее можно будет использовать для быстрой переброски войск и техники из Западной Европы к границе с Россией.

В рамках проекта Rail Baltica планируется строительство участка высокоскоростной железной дороги протяженностью 805 километров, который свяжет Прибалтику с Центральной Европой. По словам главы отдела коммуникаций Rail Baltica Приита Пруула, этот участок позволит сократить время транспортировки военной техники и оборудования с недели до 24 часов.

На днях замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия учитывает в своем военном планировании возможную подготовку НАТО к войне со страной.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Москва стремится не допустить прямого конфликта с Североатлантическим альянсом.