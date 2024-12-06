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В МИД России заявили о стремлении не допустить конфликта с НАТО

Замглавы МИД РФ Рябков: Россия стремится не допустить прямого конфликта с НАТО

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«Газета.Ru»

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью kp.ru, что Россия стремится не допустить прямого конфликта с Североатлантическим альянсом (НАТО).

«Не соглашусь с тем, что в России на политическом уровне говорится о неизбежности третьей мировой войны. Мы исходим из необходимости не допустить прямого военного столкновения России с НАТО», — сказал дипломат.

Рябков отметил, что, хотя практические действия США и других членов альянса по эскалации украинского кризиса ведут именно в направлении глобального конфликта, подобный сценарий не предопределен.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По словам замглавы МИД РФ, дать иную оценку тем шагам, которые направлены на радикальный подрыв безопасности России под лозунгами о нанесении ей «стратегического поражения», просто не получается. Однако именно на предотвращение такого крайне опасного сценария и ориентированы предостерегающие сигналы, которые российская сторона вынуждена направлять Западу.

«Стремимся вразумить и отрезвить те «горячие головы» в натовских столицах, которые вынашивают планы по наращиванию силового давления на Россию, чреватые скатыванием к лобовому вооруженному столкновению ядерных держав», — подчеркнул Рябков, добавив, что такой подход не умаляет готовности и решимости РФ защищать свои коренные интересы безопасности всеми доступными средствами.

5 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что на двухдневной встрече глав МИД НАТО в Брюсселе обсуждались способы увеличения поставок оружия Украине перед возможными мирными переговорами, а также вопросы потенциальных гарантий безопасности для Киева, которые не провоцировали бы Россию.

Ранее в Госдуме прокомментировали возможную отправку немецких войск на Украину.

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