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В российском МИД считают, что НАТО готовится к войне с Россией

Замглавы МИД Грушко сообщил о подготовке НАТО к войне с Россией
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Россия учитывает в своем военном планировании возможную подготовку НАТО к войне со страной. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью kp.ru.

Общий курс альянса представляет опасность и для России, и для общей архитектуры глобальной и региональной безопасности, считает Грушко.

Он отметил, что Россия объявлена на долгосрочную перспективу прямой угрозой безопасности и НАТО в «непрерывном режиме наращивает размеры военных контингентов вблизи российских рубежей».

«Если суммировать – НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией», — сказал замглавы МИД.

«Агрессивное поведение» НАТО и связанные с этим прямые риски безопасности РФ учитываются в «военном строительстве и в процессе планирования в области обороны», добавил дипломат.

6 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Москва стремится не допустить прямого конфликта с Североатлантическим альянсом. Он также не согласился с тем, что в РФ на политическом уровне говорится о неизбежности третьей мировой войны.

Ранее в Финляндии заявили, что страна должна быть готова к долгосрочным войнам.

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