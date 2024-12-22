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Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию с понедельника

Минэнерго Абхазии: Россия с 23 декабря начнет гуманитарные поставки электричества
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Depositphotos

Россия с понедельника, 23 декабря, начнет гуманитарные поставки электричества Абхазии. Об этом рассказал министр энергетики и транспорта республики Джансух Нанба в интервью РИА Новости.

По его словам, в общей сложности будет поставлено 327 млн кВт·ч, на которые Абхазия отправляла заявку в Министерство энергетики России в октябре.

По словам исполняющего обязанности президента Абхазии Бадры Гунбы, Россия в очередной раз протянуло республике руку помощи и начинает осуществлять гуманитарный переток электроэнергии в республику.

Он выразил благодарность руководству России от народа Абхазии за предоставленную помощь.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия желает Абхазии стабильности и процветания и обязательно отреагирует на любую просьбу о гуманитарной поставке электроэнергии.
21 декабря исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии.

Ранее парламент Абхазии принял законопроект о запрете майнинга.

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