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Лидер новых властей Сирии рассказал, сколько сирийцев покинули страну

Лидер оппозиции Сирии аш-Шараа: половина граждан страны проживает за рубежом
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Al Jazeera English/YouTube

Половина сирийских граждан в настоящее время проживают за границей. Об этом заявил лидер оппозиции Сирии Ахмед аш-Шараа на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, пишет ТАСС.

«Половина сирийских граждан проживает сейчас за пределами страны, а экономическая инфраструктура внутри нее разрушена, так что нам сейчас предстоит решить серьезные проблемы», — сказал он.

Аш-Шараа призвал мировое сообщество снять с Сирии санкции, введенные против страны в период правления Башара Асада, чтобы государство могло быстрее восстанавливаться.

16 декабря лидер сирийской оппозиции встретился с послом ООН Гейром Педерсеном в Дамаске. На встрече Аш-Шараа указал на важность создания безопасных условий для возвращения беженцев. По его словам, необходимо обеспечить территориальную целостность Сирии и добиться восстановления экономики страны.

До этого делегация американских дипломатов обсудила с представителями сирийских властей в Дамаске вопросы снятия санкций и исключения «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) из списка террористических организаций.

Ранее США назвали продуктивными контакты с лидером оппозиции в Сирии.

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