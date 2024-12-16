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Лидер оппозиции Сирии встретился с послом ООН

Лидер оппозиции Сирии обсудил с послом ООН в Дамаске пути развития страны

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Hayat Tahrir Al-Sham/Reuters

Лидер вооруженной сирийской оппозиции, глава «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аш-Шараа) встретился с послом ООН Гейром Педерсеном в Дамаске. Об этом сообщило сирийское командование в Telegram-канале.

Они обсудили пересмотр резолюции 2254 Совета безопасности ООН в связи с изменениями в политической сфере. В тексте резолюции подчеркивается в качестве основополагающего принципа, что будущее Сирии определит сам сирийский народ, а также признается роль Международной группы посредников по Сирии (МГПС) в качестве центральной платформы для содействия усилиям ООН по достижению прочного политического урегулирования в стране.

Лидер сирийской оппозиции также указал на важность создания безопасных условий для возвращения беженцев. По его словам, необходимо обеспечить территориальную целостность Сирии и добиться восстановления экономики страны.

Политическая ситуация в Сирии обострилась в конце ноября в связи с активизацией вооруженных группировок местной оппозиции. В ночь на 8 декабря они взяли под свой контроль столицу республики — Дамаск. Тогда же командование армии страны объявило о завершении периода правления ее президента Башара Асада.

Ранее аль-Джулани назвал условие для выдвижения на пост президента.

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