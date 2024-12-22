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Турция потребовала самороспуска курдских группировок в Сирии

Глава МИД Турции Фидан: курдские группировки в Сирии должны самораспуститься
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Louisa Gouliamaki/Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал курдские группировки в Сирии немедленно распустить свои формирования. Об этом сообщает ТАСС.

Фидан также заявил, что Турция готова оказать помощь Сирии в борьбе с терроризмом.

Кроме того, по словам дипломата, государственные ведомства и частный сектор Турции готовы принять участие в восстановлении Сирии и помочь новым властям страны восстановить государственные институты.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о планах преобразовать пять сирийских городов, среди которых крупнейшие — Алеппо и Дамаск, в провинции Турции.

Эрдоган уточнил, что Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка будут объявлены турецкими провинциями, наряду с Антепом, Хатай и Урфой. Президент подчеркнул свое намерение пересмотреть результаты Первой мировой войны, в ходе которой пять территорий, которые ныне включают указанные сирийские города, были отделены от Османской империи, которую сейчас представляет Турция.

Ранее в Турции пообещали не допустить раздела Сирии.

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