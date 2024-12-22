В столице Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве. Об этом свидетельствуют данные данные официального ресурса для оповещения населения.

Также в воскресенье воздушную тревогу объявляли в Сумской, Черниговской, Полтавской и Киевской областях Украины.

20 декабря Telegram-канал SHOT писал, что Украина подверглась массированному удару. По предварительным данным, российские военные с помощью гиперзвуковых ракет атаковали энергетические объекты и центры принятия решений. Всего были нанесены не менее пяти ударов. На этом фоне во всех украинских регионах была объявлена воздушная тревога.

В пятницу утром сообщалось, что на территории Киева произошли четыре мощных взрыва. После этого в районе местного железнодорожного вокзала начался пожар. При этом мэр города Виталий Кличко связал взрывы с работой систем противовоздушной обороны (ПВО).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Госдуме высказались об ответе на атаку дронов на Казань.