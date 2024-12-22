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ВСУ повредили 17 объектов культурного наследия в Рыльске

Хинштейн: в Рыльске повреждены 17 объектов культурного наследия при атаках ВСУ
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Телеграм-канал «Александр Хинштейн»

В Рыльске Курской области 17 объектов культурного наследия пострадали в результате ракетных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате ракетных ударов по Рыльску разную степень повреждений получили 17 объектов культурного наследия: это выяснилось по итогам вчерашнего объезда города соответствующей комиссией», – написал политик, подчеркнув, что ВСУ нацелены не только на уничтожение мирных жителей, но и на разрушение исторической и духовной памяти.

Накануне Хинштейн сообщил, что первоначальные неотложные ремонтно-восстановительные работы в Рыльске завершены. По его словам, на данный момент восстановлено теплоснабжение всех домов в городе, а также полностью возобновлена подача газа.

20 декабря город Рыльск стал объектом интенсивного ракетного удара, осуществленного украинскими вооруженными силами. Атака была проведена с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате обстрела пострадали жилые здания, дом культуры и образовательные учреждения. Взрывная волна повредила окна и двери в храме Успения Пресвятой Богородицы. Пять человек спасти не удалось.

Ранее саперы МЧС уничтожили боеголовку ракеты HIMARS в Рыльске.

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