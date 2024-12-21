Абхазия попросила Россию о гуманитарной поставке электроэнергии

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

«Наша страна переживает серьезные испытания. Все мы были свидетелями недавнего ноябрьского политического кризиса, который мог вывести нас за рамки конституционного поля. <...> Мы оказались в полной темноте в прямом и переносном смысле», — сказал Гунба.

Он отметил, что в стране приостановлены важнейшие программы российской помощи Абхазии, возникла проблема задержки заработной платы и социальных выплат. По его словам, доведение отношений с союзником до такого состояния недопустимо.

В связи с этим и.о. президента обратился к России с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии, выразив надежду, что это обращение будет поддержано как можно скорее.

18 декабря исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба заявил, что Абхазия просит РФ бесплатно поставить 327 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году. По его словам, все соответствующие заявки отправлены в Минэнерго России.

Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии на фоне высокого потребления. Для покрытия дефицита энергии Абхазия вынуждена импортировать ее из России. Каждый день перетока электричества обходится республике в 15 млн рублей.

Ранее парламент Абхазии принял законопроект о запрете майнинга.