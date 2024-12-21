Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Абхазия попросила Россию о гуманитарной поставке электроэнергии

И.о. президента Абхазии Гунба попросил РФ о гуманитарной поставке электроэнергии
close
Илья Питалев/РИА Новости

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

«Наша страна переживает серьезные испытания. Все мы были свидетелями недавнего ноябрьского политического кризиса, который мог вывести нас за рамки конституционного поля. <...> Мы оказались в полной темноте в прямом и переносном смысле», — сказал Гунба.

Он отметил, что в стране приостановлены важнейшие программы российской помощи Абхазии, возникла проблема задержки заработной платы и социальных выплат. По его словам, доведение отношений с союзником до такого состояния недопустимо.

В связи с этим и.о. президента обратился к России с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии, выразив надежду, что это обращение будет поддержано как можно скорее.

18 декабря исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба заявил, что Абхазия просит РФ бесплатно поставить 327 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году. По его словам, все соответствующие заявки отправлены в Минэнерго России.

Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии на фоне высокого потребления. Для покрытия дефицита энергии Абхазия вынуждена импортировать ее из России. Каждый день перетока электричества обходится республике в 15 млн рублей.

Ранее парламент Абхазии принял законопроект о запрете майнинга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами