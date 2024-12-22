В Абхазии возобновляется подача электричества

В Абхазии с 23 декабря вводится новый график подачи электроэнергии. Об этом говорится в Telegram-канале компании «Черноморэнерго».

«С 23 декабря 2024 года, начиная с 7:00 утра, вводится новый график подачи электроэнергии. Отключения будут составлять четыре часа в сутки: два часа днем и два часа ночью», – говорится в сообщении.

С ноября по апрель в Абхазии наблюдается сезонный дефицит электроэнергии, вызванный высоким уровнем потребления. Уровень воды в водохранилище ИнгурГЭС, которая обеспечивает регион электричеством, снижается, что усугубляет проблемы с энергоснабжением. Для того чтобы восполнить нехватку, Абхазия вынуждена закупать электроэнергию из России. Ежедневные расходы на эти закупки составляют около 15 миллионов рублей, что не входило в бюджет на 2024 год. Это обстоятельство заставляет правительство искать экстренные решения для финансирования. Кроме того, для экономии энергии были введены меры веерного отключения.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия желает Абхазии стабильности и процветания и обязательно отреагирует на любую просьбу о гуманитарной поставке электроэнергии.

Ранее исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии.