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В Абхазии возобновляется подача электричества

«Черноморэнерго»: в Абхазии вводится новый график подачи электроэнергии
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Томас Тхайцук/РИА Новости

В Абхазии с 23 декабря вводится новый график подачи электроэнергии. Об этом говорится в Telegram-канале компании «Черноморэнерго».

«С 23 декабря 2024 года, начиная с 7:00 утра, вводится новый график подачи электроэнергии. Отключения будут составлять четыре часа в сутки: два часа днем и два часа ночью», – говорится в сообщении.

С ноября по апрель в Абхазии наблюдается сезонный дефицит электроэнергии, вызванный высоким уровнем потребления. Уровень воды в водохранилище ИнгурГЭС, которая обеспечивает регион электричеством, снижается, что усугубляет проблемы с энергоснабжением. Для того чтобы восполнить нехватку, Абхазия вынуждена закупать электроэнергию из России. Ежедневные расходы на эти закупки составляют около 15 миллионов рублей, что не входило в бюджет на 2024 год. Это обстоятельство заставляет правительство искать экстренные решения для финансирования. Кроме того, для экономии энергии были введены меры веерного отключения.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия желает Абхазии стабильности и процветания и обязательно отреагирует на любую просьбу о гуманитарной поставке электроэнергии.

Ранее исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии.

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