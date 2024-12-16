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Россия предостерегла Израиль от действий его армии в Сирии

Рябков: Россия предупреждает Израиль, что аннексия Голанских высот недопустима

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Israel Defense Forces via AP

Россия предупреждает Израиль о том, что аннексия Голанских высот израильской армией недопустима. Об этом в беседе с ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Хотелось бы предостеречь определенные «горячие головы» в Западном Иерусалиме от упоения возможностями. И напомнить им, среди прочего, что аннексия Голанских высот, о чем сейчас многие говорят, категорически недопустима», — подчеркнул он.

По словам Рябкова, в сложившихся в Сирии условиях Израилю нужно вернуться к выполнению соглашения с этой страной 1974 года.

В начале декабря вооруженные группы сирийской оппозиции взяли под контроль город Дамаск, после чего президент страны Башар Асад снял с себя полномочия и покинул республику. С того момента израильские войска нанесли по военным и иным объектам в Сирии более 500 ударов, объясняя это необходимостью лишить местную оппозицию вооружений.

8 декабря израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился ввести силы Армии обороны страны (ЦАХАЛ) в буферную зону на границе с Сирией и полностью занять ее.

Этот район, по словам Нетаньяху, находился под контролем зоны разграничения, согласованной в 1974 году в рамках Соглашения о разъединении сил. Однако с падением власти Асада соглашение рухнуло, а сирийские войска покинули свои позиции.

Ранее в Турции оценили возможности России в Сирии после падения режима Асада.

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