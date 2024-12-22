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В Таиланде начали расследование гибели российского туриста

Генконсул РФ Иванов: россиянин погиб на Пхукете, полиция начала расследование
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Depositphotos

Правоохранители таиландской провинции Пхукет ведут расследование гибели российского туриста. Об этом заявил генеральный консул России в этой островной провинции Егор Иванов, передает ТАСС.

«Полиция провинции Пхукет информировала генконсульство о гибели россиянина», — заявил он.

По словам Иванова, полицейские в районе Карон начали расследование. Он добавил, что находится на связи с полицией и родственниками погибшего.

По версии следствия, 58-летний россиянин погиб 17 декабря в результате наезда гидроцикла, которым управлял 25-летний гражданин Австрии. Он в последствии был арестован по решению суда.

До этого издание Business Insider писало, что шесть туристов из разных стран выпили испорченные алкогольные напитки во время отдыха в Азии и не выжили. Приезжие купили некачественный алкоголь в туристическом городе Ванг Вьенг в Лаосе. Выяснилось, что в напитке содержался метанол. Известно, что жертвами отравления стали американец, две датчанки, две австралийки и британка.

Ранее в Иране нашли убитым российского дальнобойщика.

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