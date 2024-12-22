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В Иране нашли убитым российского дальнобойщика

Посольство РФ: в Иране найден убитым российский водитель-дальнобойщик
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Shutterstock

В северной иранской провинции Гилян, недалеко от города Астара, найдено тело российского дальнобойщика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Российской Федерации в Тегеране.

«Шестнадцатого декабря сего года в парке близ города Астара было обнаружено тело росгражданина, уроженца Дагестана с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении.

По данным посольства, иранские правоохранители начали расследование инцидента.

Дипломаты выразили соболезнования семье и близким погибшего и призвали полицию к тщательному расследованию и наказанию виновных.

До этого немецкое издание Bild писало, что в Германии украинского дальнобойщика убили иностранные коллеги. Инцидент произошел вечером 9 ноября около деревни Оберрот в земле Баден-Вюртемберг. Причиной конфликта стал спор о президенте России Владимире Путине и спецоперации на Украине.

Ранее экс-депутат Рады заявил об убийстве женщины, вывесившей в Одессе флаг России.

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