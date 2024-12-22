Россиян предупредили об активизации телефонных мошенников перед Новым годом

Накануне новогодних праздников в России на 30% участились случаи нападений с поджогами, спровоцированные действиями телефонных мошенников, сообщает пресс-служба Сбера.

Как уточнили в банке, подобная форма мошенничества начала развиваться в начале прошлого года. Так, злоумышленники связываются с жертвами, у которых уже были похищены деньги, и обещают вернуть их, если граждане будут выполнять определенные незаконные действия, такие как нападение на банковский офис. Также мошенники убеждают людей, что таким образом они помогут задержать самих мошенников.

Кроме того, злоумышленники часто требуют вести видеозапись процесса нападения. При этом, как правило, деньги жертвам не возвращаются. Отмечается, что действия исполнителя могут быть расценены по статье 205 Уголовного кодекса России «Террористический акт», что влечет за собой наказание сроком до 15 лет лишения свободы.

«Мы понимаем, что люди совершают такие действия под сильнейшим психологическим давлением манипуляторов, которые, как правило, находятся на территории Украины и звонят из мошеннических кол-центров», — отметил зампред правления Сбера Станислав Кузнецов.

По его словам, злоумышленники фактически зомбируют людей.

«Я призываю всех быть максимально бдительными и не вступать в разговоры с телефонными мошенниками. Не предоставляйте никому свои персональные данные, проверяйте информацию и — что очень важно! — будьте внимательны к поведению близких людей, которые могут попасть под влияние преступников», — добавил Кузнецов.

Он подчеркнул, не нужно стесняться просить о помощи. При этом топ-менеджер Сбера посоветовал в подобных случаях сообщать родственникам о происходящем, обращаться в полицию, а также звонить на горячие линии поддержки банков.

В Сбере рассказали, что в приложении СберБанк Онлайн в разделе «Безопасность» можно бесплатно активировать определитель мошеннических звонков и подключить антивирус. Всего в приложении банка доступно порядка 20 сервисов по безопасности.