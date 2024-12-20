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Стало известно, какое оружие ВСУ использовали для атаки на Рыльск

SHOT: ВСУ обстреляли город Рыльск в Курской области из РСЗО HIMARS

Украинские военные, по предварительной информации, обстреляли город Рыльск в Курской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

По информации журналистов, сотрудники оперативных служб осмотрели фрагменты снарядов, упавшие в центре населенного пункта. Они пришли к выводу, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали для атаки технику американского производства.

«РСЗО HIMARS, предварительно, вела обстрел <...> из Черниговской области», — уточняется в материале.

Рыльск подвергся атаке со стороны украинских войск 20 декабря. Как пишет Telegram-канал Mash, в результате обстрела ранения получили не менее 15 местных жителей.

Повреждения получили несколько частных жилых домов, школа, пожарная часть, дом культуры и физкультурно-оздоровительный комплекс. Более того, из-за ударов ВСУ загорелось здание педагогического училища.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в данный момент находится в Москве и принимает участие в заседании Государственного совета. Однако уже в ближайшее время он направится «в сторону Рыльска».

Ранее российский активист рассказал, сколько жителей курского города Суджа находятся под оккупацией ВСУ.

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Атаки на Курскую область
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