У причала в Керчи ошвартовано судно с моряками из Сирии и Египта

Росморречфлот: в Керчи ошвартовано судно с моряками из Сирии и Египта

В Керчи ошвартовано судно «GAM EXPRESS» с моряками из Египта и Сирии для безопасной стоянки, сообщает Telegram-канал Росморречфлота.

Отмечается, что моряки снабжены всем необходимым, гуманитарную помощь им собрали по инициативе портовых властей. На судне «GAM EXPRESS» находятся один гражданин Египта и 15 граждан Сирии.

«С учетом складывающейся обстановки и наличием рисков нахождения судна без экипажа в акватории Черного моря, в случае покидания борта судна экипажем, руководством Росморречфлота оперативно было принято решение заводить т/х «GAM EXPRESS» на участок «Рыбный порт» морского порта Керчь», — говорится в сообщении.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщало, что танкер подал сигнал бедствия в районе порта Кавказ в Черном море.

В МЧС Краснодарского края заявили, что судно находится на якорной стоянке. По словам членов экипажа, на борту произошла штатная ситуация.

Ранее сообщалось, что один из затонувших в Черном море танкеров не имел документов для плавания.