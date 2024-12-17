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Сигнал бедствия подал танкер в районе порта Кавказ

Танкер в Черном море подал сигнал бедствия в районе порта Кавказ

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Танкер подал сигнал бедствия в районе порта Кавказ в Черном море. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Передан сигнал бедствия с танкера. Информация уточняется», — сказал источник агентства.

В МЧС Краснодарского края заявили РЕН ТВ, что судно находится на якорной стоянке. По словам членов экипажа, на борту произошла штатная ситуация.

По данным телеканала, корпус танкера не поврежден, утечки нет, экипаж находится в безопасности. В сопровождении спасательного судна он перешел на другое место якорной стоянки.

Порт Кавказ расположен на косе Чушка в Керченском проливе, в Темрюкском районе Краснодарского края России.

15 декабря два нефтяных танкера потерпели крушение в Керченском проливе. По предварительным оценкам, в море после происшествия вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута.

Ранее сообщалось, что один из затонувших в Черном море танкеров не имел документов для плавания.

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