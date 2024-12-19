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Спасшие дрейфовавшего в море Пичугина рыбаки получили награды

Росрыболовство наградило экипаж краболова «Ангел», спасших Пичугина

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МЧС России

Награждены члены экипажа краболова «Ангел», которые спасли Михаила Пичугина, более двух месяцев дрейфовавшего в Охотском море. Об этом сообщили на официальном сайте территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

»Росрыболовство отметило бдительность и мужество экипажа краболовного судна «Ангел», который обнаружил в Охотском море дрейфующий катамаран с человеком на борту. Рыбаки первыми заметили лодку и пришли на помощь», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, экипаж судна изменил свой курс, чтобы доставить спасенного Пичугина в порт Магадана. Всего за спасение жизни рыбака было награждено 20 человек.

9 августа Михаил Пичугин вместе с братом и племянником отправился на лодке от мыса Перовского в сторону города Оха через Сахалинский залив. Вскоре с ними пропала связь, в назначенном месте они так и не появились. Поисковая операция длилась больше месяца, но обнаружить пропавших не удавалось.

Лодку нашли 14 октября у берегов Камчатки в акватории Охотского моря. Судно заметили рыбаки. Выжить удалось только Пичугину, за время своего дрейфа он потерял 50 кг.

Ранее выживший в Охотском море путешественник вернулся в Бурятию.

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